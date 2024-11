Montervino avverte il Napoli: "L'arrivo di Ranieri non ci voleva, tirerà fuori il massimo!"

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli e direttore sportivo della Virtus Francavilla, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "L'arrivo di Ranieri a Roma non è quello di un allenatore normale, ma è l'arrivo di uno di casa che poi finirà a fare il dirigente. E' una persona amata da tutti, un uomo straordinario. L'unico che avrei preferito in nazionale al posto di Spalletti, è stimato da tutta l'Italia. Non ci voleva questa notizia per il Napoli perchè Ranieri è capace a tirare fuori il meglio da certe situazioni burrascose.

Rinnovo di Kvara? L'offerta fatta dal Napoli è ottima, parliamo di un ingaggio di quasi 6.5 mln. Il fatto che il Napoli abbia rinnovato ad Osimhen e non a Kvaratskhelia avrà irrigidito la parte dell'entourage. Lo scudetto a Napoli? Quest'anno il Napoli sta mettendo le basi per un quarto scudetto che forse non arriverà quest'anno, ma nel triennio è un qualcosa di fattibile. Cedere Kvaratskhelia per dare a Lukaku la possibilità di rendere al meglio? No, io invertirei. Il Napoli deve rinnovare a Kvaratskhelia".