Montervino: "Erede Kim? Mi piace molto quello di cui si parla meno. Sarebbe perfetto"

Nel corso di 'Ne parliamo da Dimaro' su Canale 8, l'ex capitano del Napoli Francesco Montervino ha parlato del possibile sostituto di Kim.

Nel corso di 'Ne parliamo da Dimaro' su Canale 8, l'ex capitano del Napoli Francesco Montervino ha parlato del possibile sostituto di Kim: “Quello che a me piace di più, purtroppo è anche quello di cui si parla di meno in ottica Napoli. L’Atalanta è una bottega cara, ma è anche una società con la quale si può parlare.

Costa 50 milioni? Non credo che le cifre lette sono quelle reali, sono facimente modificabili. Mi piacerebbe tanto, perché si andrebbe a toccare finalmente il mercato italiano con un giocatore che è già un nazionale.

E' abituato a giocare a tre? Per come gioca a tre l'Atalanta è diverso a come lo fa Mazzarri o Conte. La squadra di Gasperini gioca uno contro uno a tutto campo. Scalvini è semplicemente spostato di 10 metri sulla sinistra, ma è una marcatura a tutto campo. In una difesa che gioca a quattro, nella copertura del campo sarebbe perfetto e più allenato di altri".