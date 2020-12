Montervino escluso dal murales alla fermata Maradona: "Posso restarci male, ma lo dico in napoletano..."

Francesco Montervino, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione 'Ne parliamo il lunedì': "Ho letto un post di Paolo (Cannavaro, ndr) e mi è molto dispiaciuto. Abbiamo portato il Napoli dalla C alla B e dalla B alla A. Sono stato quello che ha iniziato prima, venivo dal vecchio Napoli. Ci posso rimanere male, ma con grande onestà, e lo dico in napoletano, 'nun me ne fott proprio', ci sono altri che hanno fatto molto più di me".