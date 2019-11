Montervino: "Gli azzurri si sono messi in un grande casino, potevano agire in modo diverso..."

L'ex capitano del Napoli, Francesco Montervino ha detto la sua a Radio Kiss Kiss Napoli: "I calciatori del Napoli, in questo momento si sono messi in un grande casino, perchè si sono presi le loro responsabilità e dovranno proseguire in un certo modo. Gli azzurri potevano anche andare dalla società ed esporre le loro idee senza prendere decisioni precipitose che possono avere effetti devastanti sulla stagione ed il prosieguo del campionato e della Champions League.



Ti è mai capitato una cosa del genere? Anche quando ero io il capitano si decise di fare ritiro, mi presi le responsabilità che dovevo, ricordo attimi di tensione, ma facemmo di tutto per far rientrare il disguido.



Ora cosa succede? Adesso non gli resta che vincere trenta partite, perché non oso nemmeno immaginare cosa possa accadere se non fanno delle ottime prestazioni e vittorie".