Montervino: “Kvara era il più forte della Serie A, con lui il Napoli avrebbe più punti”

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Il Napoli con Kvaratskhelia avrebbe certamente avuto qualche punto in più, perchè il georgiano, a mio parere, era il più forte giocatore della Serie A. Il vero peccato è stato non averlo sostituito, Questo ha fatto ancor più la differenza per il percorso degli azzurri. A dimostrazione del valore del georgiano c'è la statistica che lo mette ancora al 3º posto tra i marcatori stagionali del Napoli nonostante l'addio più di 2 mesi fa.

A Bologna Conte sceglierà gli interpreti giusti in base al modulo con cui deciderà di schierare gli azzurri. Certo se Mc Tominay e Anguissa stanno bene è davvero difficile tenerli fuori. Si va ad incontrare il Bologna, la squadra più in forma al momento, che pratica anche un buon calcio, ma i valori del Napoli sono superiori rispetto a quelli del Bologna, sulla carta da questo punto di vista non ci dovrebbe essere partita eppure sono convinto che il match sarà difficile. Il Napoli non andrà lì per difendersi e ripartire ma dovrà imporre il suo gioco e la sua qualità agli avversari".