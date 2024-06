Montervino: "Kvara? Il Napoli ha sbagliato nel tardare per il rinnovo"

"Quella del georgiano è l'errore tipico del Napoli che ha ritardato i rinnovi, ce l'aspettavamo un po' tutti ma sono convinto che le cose si metteranno a posto".

TuttoNapoli.net

"Kvara? Il rinnovo andava fatto prima. Prenderei subito Lukaku". Così parla ai microfoni di Radio Marte l'ex azzurro Francesco Montervino: "Stiamo pagando i postumi di questa brutta stagione, non vedo l'ora che arrivi luglio per ripartire con una nuova era, Antonio Conte può risolvere ogni cosa. Certo, le situazioni Di Lorenzo e Kvara si potevano evitare. Un giocatore che ha appena rinnovato non può farsi prendere dalla voglia di andare via solo per qualche dichiarazione dovuta al nervosismo del momento.

Quella del georgiano è l'errore tipico del Napoli che ha ritardato i rinnovi, ce l'aspettavamo un po' tutti ma sono convinto che le cose si metteranno a posto. Il mercato si fa mantenendo i giocatori importanti, Kvara è troppo forte per questo, ci vorrebbe un po' di riconoscenza anche da parte del giocatore. Rafa Marin? Non entro nel merito, ma tutti i calciatori di cui si parla sono di un ottimo livello, come Buongiorno ed Hermoso. Lukaku? Lo prenderei subito, dopo un'annata disastrosa cambiare a livello dinamico è necessario, ci vogliono interpreti adatti al gioco di Conte e lui sarebbe perfetto".