Montervino: "Milik è entrato male, ha risentito dell'incontro con Osimhen"

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, si è soffermato su Arkadiusz Milik nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Nella testa di Milik qualcosa può scattare quando vedi che a Napoli sta arrivando un altro attaccante per parlare col presidente della tua squadra. E' stata una cosa che al gruppo non ha infastidito per nulla, mentre a Milik credo di sì. Il fatto che ieri non sia entrato bene, abbia avuto un approccio che non mi è piaciuto, credo che lo testimoni".