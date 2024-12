Montervino: "Neres come Lavezzi? E' come paragonare Maradona a Benny Carbone!"

Nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì', è intervenuto l'ex capitano del Napoli Francesco Montervino: "David Neres paragonato a Lavezzi? Hanno solo il numero di maglia uguale. L’anno scorso mi sono permesso di dire a quelli che paragonavano Kvara al Pocho: guardate che le cose che ho visto fare a quell’uomo lì dal vivo è qualcosa di allucinante!

Qua è passato sotto traccia quanto era forte Lavezzi. Quindi se non paragono Kvara a Lavezzi, figuriamoci Neres. Con tutto il rispetto per questo ragazzo che domenica ha fato vedere delle qualità importanti, ma qua stiamo parlando di un altro livello è come dire Maradona e Benny Carbone! La differenza tra i due è proprio abissale, non si possono proprio paragonare. Anche Kvara, ad oggi, non è ancora paragonabile a Lavezzi, il Pocho ha fatto cose straordinarie anche a Parigi. Dico che i due ancora non sono paragonabili, poi magari Kvara in prospettiva farà una carriera migliore perché è arrivato più giovane qua, ha capito da subito il calcio italiano e sicuramente andrà in grosse squadre europee, ma vedremo”.