Montervino: "Olivera può farlo, non escludo che in futuro possa giocare da braccetto"

vedi letture

"Rispetto a Mario Rui, Olivera è molto più bravo a difendere, di testa e fare le diagonali".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'ex capitano del Napoli Francesco Montervino: "E' più difficile per un difensore entrare a partita in corso come ha fatto Buongiorno con la Francia? Si, ci vuole molta concentrazione. Buongiorno può essere il futuro della Nazionale e del Napoli. Ha qualità fisiche mostruose e può fare la differenza. E’ sicuramente più un centrale che braccetto, ha più qualità da difendente che da venire in mezzo al campo e impostare come deve fare un braccetto.

Olivera può fare il braccetto? “Secondo me può farlo benissimo, ma ora ci vuole un po’ di tempo. Non escludo che in futuro possa giocare Olivera da braccetto, Buongiorno centrale e Spinazzola esterno. Rispetto a Mario Rui, Olivera è molto più bravo a difendere, di testa e fare le diagonali. Come ho detto prima col tempo potrà fare bene quel ruolo.

L’errore di Di Lorenzo in Nazionale? Non ha ancora trovato la serenità, ma quell’errore lo giustifico perché era una giocata facile e ha peccato un po’ di presunzione. Il secondo tempo l’ha fatto alla grande e questo giustifica ancora di più quello che ho detto”.