Ugolini: "ADL non ha perso tempo, aveva scelto Sarri! Poi saltato non per colpa sua"

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"C’era convinzione? Lo conoscete, ad un mese e mezzo dalla fine secondo voi battezza in maniera netta un tecnico… lui aveva scelto quel profilo lì"

Il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini, intervenuto a Canale 8 nel corso di Ne Parliamo il Lunedì, ha dato aggiornamenti sulla situazione allenatore in casa Napoli. Queste le sue dichiarazioni sulle mosse del presidente per sostituire Antonio Conte: "Aurelio De Laurentiis non ha perso tempo come sembra. Aveva scelto Sarri, poi la scelta è saltata non per volontà del presidente. C’era convinzione? Lo conoscete, ad un mese e mezzo dalla fine secondo voi battezza in maniera netta un tecnico… lui aveva scelto quel profilo lì, intanto lo tengo qui… Atalanta più convinta? Avrebbe trovato un’eredità pesante, eh. Sono valutazioni umane. All’Atalanta subentra con la squadra in Conference”.

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