Cassano: "9,5 al biennio Conte! Ha valorizzato giocatori e si è evoluto tatticamente"

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"McTominay è arrivato qua come una scamorza ed è diventato un giocatore fortissimo grazie a Conte. A Hojlund quest'anno ha fatto fare un salto di qualità"

Antonio Cassano, ex calciatore e oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di Viva el Futbol e tra i vari temi ha parlato del biennio di Antonio Conte al Napoli: "Per il lavoro fatto io do 9,5. Perché il primo anno l'ha fatto da 10 e il secondo da 9. Ha fatto un lavoro stratosferico valorizzando tanti calciatori, evolvendosi anche a livello tattico. Ricordiamoci, da quel famoso Verona-Napoli 3-0 ha iniziato a cambiare e cambiare, io vedevo e ho visto un'idea diversa. Calciatori evoluti: McTominay è arrivato qua come una scamorza ed è diventato un giocatore fortissimo grazie all'allenatore. A Hojlund quest'anno ha fatto fare un salto di qualità. Ne posso dire mille.

A livello tecnico non posso dire niente. Per quanto riguarda a livello comunicativo, se lui dice non sono contento di fare campionati anonimi, significa che lui 1-2 mesi fa ha detto alla società: 'Io voglio essere competitivo l'anno prossimo. Sei disposto a comprare 5-6 giocatori e a mandarne via 10?'... vado ad intuito. Probabilmente il Presidente ha fatto due conti e non era disposto. E Conte ha accettato a malincuore questa roba qua. Non penso che si sia rotto il feeling, perché se De Laurentiis era convinto al 100% avrebbe fatto uno sforzo in più. E se fai uno sforzo in più, male che vada arriva secondo. Conte è affezionato a Napoli, alla gente... La stampa? A lui dà una parte gli entra e dall'altra parte gli esce: lui ha una grande personalità. Lui non voleva essere un anonimo: sono convinto che più De Laurentiis si sia liberato di lui, che Conte del Napoli".