Montervino: "Problema gol? Ci sono giocatori per segnare di più, manca gioco di qualità"

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"Noi stiamo boicottando questa difesa a 3, ma l'Inter gioca 3-5-2: vuol dire che non è il sistema di gioco, ma come lo interpreti"

Nel corso di Ne Parliamo il Lunedì su Canale 8, è intervenuto l'ex calciatore azzurro ed oggi opinionista Francesco Montervino per parlare dei temi in casa Napoli dopo il pareggio contro il Parma. Di seguito le sue dichiarazioni.

Come possiamo colmare il gap di 27 gol dall'Inter?

"Sembra non sia cambiato nulla rispetto a Dimaro quando facevamo le statistiche: '15 gol questo, 12 forse l'esterno a destra, 1 l'esterno a sinistra, 8 la mezz'ala'... Secondo me c'erano e ci sono i giocatori per arrivare a un numero più alto di gol, ma è la qualità del gioco che secondo me non fa esprimere al meglio questi calciatori. Una cosa importante: si parla della bellezza del gioco dell'Inter che poi ti porta a fare più gol, ma ricordiamo che l'Inter gioca con il 3-5-2. Molto spesso noi stiamo boicottando questa difesa a 3, perché qua a Napoli per tanti anni abbiamo adorato il famoso 4-3-3, che ci ha portato a fare delle annate spettacolari. Quindi per noi esiste quell'ideale di calcio e quel sistema di gioco che ti permette di essere felice alla fine di ogni partita. Oggi però poi guardi l'Inter e vedi che gioca bene anche con quel sistema di gioco che teoricamente dovrebbe essere conservativo: vuol dire che non è il sistema di gioco, ma come lo interpreti".

Il problema quindi non è il modulo in sè:

"Noi pensiamo che giochino a 3, ma la verità è che giocano tutti a 5, solo l'Inter è l'unica squadra che gioca a 3. Il tipico gol dell'Inter è cross del quinto e chiusura del quinto. Quando tu hai due terzi di difesa, li obblighi ad uscire sulla linea del fallo laterale e a costruire a tre metri dalla linea laterale, vuol dire che è una difesa pura a 3 e chi ti dà quell'equilibrio è quel play lì davanti che molto spesso è un giocatore di qualità".

Il Napoli ha due quinti offensivi

"Sono due quinti offensivi, ma io non ricordo una volta che Politano abbia puntato veramente l'avversario nell'ultimo terzo di campo: un esterno offensivo lo era. Anche Spinazzola. Non sono più quel tipo di giocatori. Ci sono anche altri modi per adeguarti e cercare di esprimere un calcio migliore".