Montervino: "Raspadori pagato troppo, vi dico quale sarebbe stato il giusto prezzo"

Francesco Montervino durante Ne Parliamo il Lunedì, trasmissione di Canale 8, analizza l'acquisto da parte del Napoli di Giacomo Raspadori

Francesco Montervino durante Ne Parliamo il Lunedì, trasmissione di Canale 8, analizza l'acquisto da parte del Napoli di Giacomo Raspadori: “Tutti quelli ‘tecnici’ diranno che la cifra spesa per Raspadori è eccessiva. Per i prezzi che ci sono in Italia è un giocatore che non avresti dovuto pagare più di 25-28 milioni di euro. Ha giocato due anni da titolare in Serie A? Sì, ma nel Sassuolo. Detto questo, un giocatore che indossa la maglia del Napoli, il suo valore comunque rimane immutato e non cala”.