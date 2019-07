Montervino rivela: "Maksimovic, notizie negativo sul rinnovo: non so quanto potrà rimanere"

Nel corso di Ne Parliamo da Dimaro su Canale 8 l'ex capitano azzurro Francesco Montervino ha svelato alcuni dettagli sul futuro di Maksimovic: "Ha dei problemi per il rinnovo di contratto da qualche mese, pare che negli ultimi giorni ci sia stata un'accelerata in senso negativo. Non so quanto potrà rimanere. Dei difensori dietro Manolas e Koulibaly mi piace molto Chiriches che sul lungo è molto veloce ed è simile ad Albiol".