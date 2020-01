Montervino spiega: "Ecco perché il Napoli prende due centrocampisti"

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, si è soffermato sul centrocampo azzurro al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli per passare dal 4-4-2 al 4-3-3 ha un aumento di centrocampisti, da quattro interpreti bisogna passare per forza a sei. Speriamo che con l'arrivo di Lobotka si possa completare un reparto che ha avuto problemi. Demme? Ha le caratteristiche del giocatore che serviva al Napoli, poi se la società l'ha scelto è evidente che il ragazzo sia assolutamente valido".