Monti: "ADL a bordocampo? Segnale forte mandato all'interno ed all'esterno..."

Nel corso di Si gonfia la rete su Tele A, il giornalista Gianluca Monti è stato interrogato sulla presenza di ADL a bordo campo al Mapei Stadium: "Non s'è mai visto ADL sul campo, se non forse per quel giro di campo con Datolo. La sua presenza così forte è un segnale per Gattuso, un tentativo per accomodare una situazione ormai difficile. Il segnale è per l'interno, la squadra, ma anche all'esterno per farsi guardare".