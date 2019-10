Monti: "Giudizi condizionati dai risultati, col Cagliari la prova non fu negativa"

Nel corso di Martesport Live su Radio Marte è intervenuto il giornalista Gianluca Monti: "Nella stampa, non solo a Napoli, s'è creata un'estremizzazione in cui si accusa che non la pensa come noi. Andrebbero aboliti i preconcetti che tanti di noi hanno verso un allenatore che non convince pienamente o un giocatore. Il calcio va analizzato settimanalmente, senza farsi prendere la mano dai risultati. Ad esempio ci sono stati commenti euforici per la vittoria col Liverpool, una gara ben giocata ma che gli episodi potevano indirizzare diversamente, commenti invece disastrosi sulla gara col Cagliari che nel secondo tempo non è stata così male ma col ko che condiziona i giudizi. Non bisogna farsi condizionare eccessivamente. Le delusioni poi arrivano dalle aspettative che abbiamo ognuno di noi sulla stagione del Napoli. Molti non sono mai stati a bordo campo, non capisco come possano parlare di movimenti, posture, tattica e tecnica, ma tutti facciamo un po' gli allenatori e alcuni hanno improvvisato questo mestiere".