Montolivo: "Inter davanti a tutte, alle altre col nuovo tecnico servirà tempo"

vedi letture

Nel corso dell'intervista concessa a SportWeek, Riccardo Montolivo si è soffermato sul campionato italiano: "Oggi, a mercato ancora aperto, non si scappa: l’Inter è davanti a tutte. È in pole position per la squadra che è, figlia della perfetta organizzazione societaria. Ecco, se le altre aspettano il semaforo verde per sgasare, i nerazzurri sono già partiti e stanno tre curve avanti.

Perché hanno in Marotta il vero fuoriclasse, capace di incastrare tutti i pezzi al loro posto, a livello dirigenziale e tecnico. La conseguenza è una squadra praticamente fatta per la prossima stagione. Juve, Milan e Napoli, tutte con un nuovo allenatore, hanno invece dato vita a un progetto nuovo che, come tale, ha bisogno di tempo.

Taremi e Zielinski? Sono giocatori pronti: l’iraniano è un attaccante che sa far tutto, arrivando da un grande club come il Porto è abituato alle pressioni e può tranquillamente fare il titolare di questa Inter. Quanto a Zielinski ho un debole per lui, per la qualità che esprime. Sono innamorato del suo controllo a seguire, col quale dribbla già l’avversario. In questo è unico, almeno nel nostro campionato.

Motta? Motta è l’allenatore giusto per qualsiasi squadra. La sua qualità migliore è la personalità, la stessa che aveva da giocatore, e io posso ben dirlo visto che ci ho giocato insieme. Ha grande lucidità nel 'leggere' le situazioni della partita. Ha proprio il physique du role per guidare la Juve".