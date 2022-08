Monza, Petagna a Dazn: "Tornare al Maradona è magnifico. Per lo scudetto tifo Napoli!"

Dopo il ko contro il Napoli al Maradona, l'ex Andrea Petagna, attaccante del Monza, è intervenuto ai microfoni di Dazn.





Gol Annullato solo una magra consalazione? Peccato, il Napoli è una squadra fortissima, quel gol sarebbe stata solo una soddisfazione personale. E' stata una gara difficile per noi, per molti di noi era la prima volta in uno stadio del genere ed un po’ di emozione ci puòl stare. Siamo una buona squadra, dobbiamo seguire il mister e ci ritaglieremo anche noi delle soddisfazioni nelle prossime parite.

Troppi giocatori nuovi? "Dobbiamo seguire le indicazioni del mister durante la settimana, avremo tre parite ravvicinate e difficili. Dobbiamo mettere benzina nelle gambe e durante le partite cercare di trovare un po' convinzioni. Dobbiamo essere più convinti ed aggressivi, tra qualche partita vedremo il vero Monza".

Che effetto è stato rientrare al Maradona? Questo è uno stadio magnifico, i tifosi sono sempre eccezionali, è stata una bella emozione. Ho tanti amici qui, sono un tifoso del Napoli e spero possa vincere lo scudetto”.