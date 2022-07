Mora: "Impossibile sostituire Koulibaly, ma Ostigard e Kim sono ottimi"

Nicola Mora, ex difensore del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Tutti in ritiro', trasmissione in onda su Canale 21.

TuttoNapoli.net © foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com Nicola Mora, ex difensore del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Tutti in ritiro', trasmissione in onda su Canale 21: "Lo sconforto adesso prende il sopravvento perché quando perdi tanti giocatori importanti e senti i nomi di chi prendi al loro posto ci sta che ci sia un po' di preoccupazione. Kim? Sostituire Koulibaly è impossibile, è chiaro. Ostigard è un ottimo giocatore, Kim è un profilo importante e lo conferma l'investimento fatto dalla società".