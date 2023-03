Mora: “Vi spiego perchè questo Napoli è più forte della Juventus dei 102 punti”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicola Mora

A “1 Football Club” , programma radiofonico in onda su 1 Station Radio , è intervenuto Nicola Mora , ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Torino.

Ritiene che questo Napoli possa considerarsi più forte della Juventus dei 102 punti?

“Credo che questo Napoli stia dimostrando di saper fare grandi cose. Le squadre di Conte, seppur vincenti, non hanno mai saputo farsi apprezzare per godibilità. Questo Napoli, invece, riesce a rasentare la perfezione. Non soltanto l’ampio vantaggio in campionato, la straordinaria qualità di gioco dei partenopei li ha condotti anche a coronare un risultato storico per il club come i quarti di finale di Champions”.