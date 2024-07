Morabito: "Osimhen? Secondo me più Arabia che Premier, novità entro 10 giorni"

L'operatore di mercato Vincenzo Morabito è intervenuto a Radio Marte per le ultime sul mercato del Napoli

L'operatore di mercato Vincenzo Morabito è intervenuto a Radio Marte per le ultime sul mercato del Napoli: “Conoscendo Conte io credo che Buongiorno a Napoli arriverà o arriverà. Anche perché quando Conte si mette in testa una cosa difficilmente cambia obiettivo. Secondo me se va via Osimhen arriverà Lukaku e forse anche un altro attaccante.

Certo Lukaku è preferito da Conte. Io direi che nei prossimi 7-10 giorni si deciderà il mercato. In attesa dell'Inghilterra e del mercato arabo che potrebbe caricare Osimhen di tanti soldi. Se il Napoli prendesse Buongiorno, Marin, Lukaku e Spinazzola vendendo solo Osimhen qualcosina da fare rimarrebbe ma già sarebbe un Napoli diverso tenendo presente che i calciatori già nella rosa del Napoli beneficeranno tantissimo del lavoro di Conte”.