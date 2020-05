Morabito su Mertens: "Già a Natale era chiara la volontà di restare. Una big era forte sul belga..."

Il procuratore sportivo Vincenzo Morabito è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli in merito al prossimo rinnovo di Dries Mertens: "Mertens? Già si era capito, verso Natale, che da parte del giocatore c'era la volontà di restare a Napoli. Si sono fatti avanti club importanti, soprattutto il Chelsea, la trattativa poi è continuata anche dopo gennaio, Lampard parlava di continuo con il giocatore. Poi credo si sia palesata anche l'Inter, qualcuno dava l'operazione per fatta, poi c'è stata un accelerata. Ma l'obiettivo era trovare la quadra economica con una squadra con la quale ha espresso il massimo nella sua carriera. Lampard ha manifestato interesse per Mertens.