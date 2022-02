Moratti: "Inter per lo scudetto? Occhio al Napoli, mi sta impressionando molto"

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, candida la sua vecchia squadra tra le favorite per lo scudetto, ma non è l'unica. Nella sua intervista al Corriere dello Sport, Moratti elogia il Napoli: "Scudetto? Non parlo di favorite. Dico che può vincerlo l'Inter, ma non sarà facile perché il Napoli mi sta impressionando molto. Ha un asse centrale molto forte e mi sembra che abbia superato bene il momento di difficoltà".