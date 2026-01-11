Moriero: "Inter-Napoli non è decisiva! Lo Scudetto si deciderà nelle ultime giornate"

E' la sera di Inter-Napoli. A San Siro scenderanno in campo due squadre partite con l'obiettivo di vincere il campionato e che si daranno battaglia fino alla fine per la vetta della classifica. In questo momento sono i nerazzurri a comandare la classifica con i partenopei che inseguono e per un'analisi sulla sfida l'edizione odierna de Il Mattino ha contattato Francesco Moriero. Il doppio ex della partita sottolinea come la squadra di Chivu in questo momento sia la più forte in Italia, "gioca molto bene e sta comandando il campionato ma la strada per lo scudetto è ancora molto lunga".

In panchina negli azzurri c'è Antonio Conte, un fratello per l'ex attaccante: "Siamo cresciuti insieme da Lecce in poi. E’ per questo che gli auguro sempre il meglio. Inutile girarci troppo attorno: Antonio è uno dei migliori allenatori che ci sono in circolazione". Moriero in questa seconda parte di stagione si attende "una rincorsa da parte del Napoli" perché Conte non mollerà nemmeno un centimetro nonostante comunque i giochi siano ancora molto aperti. "Credo che lo scudetto - ha concluso - si deciderà solo nelle ultime 4-5 partite. D’altra parte lo scorso anno andrà esattamente in questo modo. Equilibrio duraturo e scatto finale".