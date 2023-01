Mourinho punge il Napoli: “Non hanno nessuno che è al livello di Dybala”

Nessuno come Dybala. Nessun giocatore del Napoli è forte come la Joya. Lo ha detto José Mourinho

© foto di www.imagephotoagency.it

Nessuno come Dybala. Nessun giocatore del Napoli è forte come la Joya. Lo ha detto José Mourinho intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di domani sera contro la Roma.

Il Napoli ha giocatori alla Dybala? La Roma non può competere per lo scudetto?

"Come Dybala non ha nessuno, ma ne ha tanti bravi. Hanno grandi giocatori, grande squadra, ma per me come Paulo, no".