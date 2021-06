Mpasinkatu: "Camara, Doucoré e Anguissa centrocampisti alla Kanté. Mandava pronto per il Napoli"

Il direttore sportivo ed esperto di calcio africano, Malu' Mpasinkatu, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli dei calciatori accostati al Napoli.

"Camara? Forte fisicamente , ha una discreta esperienza internazionale con l’Olympiakos. Può fare a caso del Napoli, è un centrocampista centrale completo. Sa fare entrambi le fasi, è un giocatore alla Kanté.

Doucoré? E’ giovane, ha fatto un ottimo campionato con Lens. E’ forte fisicamente, è simile a Kamara, sono tuttocampisti, giocatori affamati che in una piazza come Napoli potrebbero fare bene.

Mandava? E’ prontissimo come tutti i giocatori del campionato francese. Hanno un pizzico di malizia in più che non hanno paura di confrontarsi con il calcio italiano. Sa fare sia l’esterno basso che eventualmente il quinto di centrocampo.

Anguissa? E’ un classe ’95 pronto, col fatto che il Fulham è retrocesso potrebbe chiedere la cessione. Ha giocato 36 partite, è anche lui forte fisicamente come gli altri. Avendo giocato a Marsiglia, città simile a Napoli, potrebbe ambientarsi molto bene.

Malcuit? Anche Callejon non si è ambientato a Firenze, ho sempre in mente le sue buone prestazioni a Napoli. Prima di mandare via un giocatore bisogna prima valutarlo sul campo, Malcuit potrebbe essere recuperato alla causa di Spalletti e potrebbe essere un’ottima alternativa a Di Lorenzo".