Mpasinkatu: "Pochi casi di variante in Camerun, la Coppa d’Africa si giocherà”

Malu Mpasinkatu, direttore sportivo e conoscitore del calcio africano, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "La Coppa d’Africa si giocherà, parte il 9 gennaio. Le speculazioni che si sentono non sono belle, il presidente della Caf Motsepe ha parlato chiaro, dicendo che in Camerun ci sono tutte le condizioni per le quali si possa giocare. Il presidente della federazione camerunense Samuel Eto’o ha detto che sarà creata una bolla in piena sicurezza. L’unico problema potrebbe essere la variante Omicron, anche se i casi in Camerun fino a questo momento sono pochi e quindi non vedo perché la competizione dovrebbe essere spostata. La giurisdizione della Coppa D’Africa ce l’ha la Caf e non la Fifa, ad oggi la situazione è positiva e quindi credo che si giocherà. Nessun giocatore non vuole andare in Africa, sa di andare a rappresentare il loro popolo, poi sicuramente si spera che in futuro la Coppa venga spostata in un altro periodo del calendario”.