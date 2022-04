Mpasinkatu sicuro: “Kvaratskhelia? Lo seguo da anni, il Napoli ha preso un crack”

Ne è convinto il direttore sportivo Malu Mpasinkatu, intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia.

© foto di Federico De Luca

"Il giocatore georgiano Kvaratskhelia (soprannominato il Messi della Georgia, ndr) lo seguo da anni, ha qualità importantissime. Il Napoli ha preso un crack, uno dei migliori prospetti del calcio mondiale dei prossimi anni". Ne è convinto il direttore sportivo Malu Mpasinkatu, intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia.

"Tutte e tre possono vincere lo scudetto, ora anche la testa fa tanto - ha osservato - e bisogna fare meno errori possibili. Sta diventando un problema per il Napoli giocare al Maradona, ma le percentuali restano uguali per tutte. Anguissa? Sicuramente rimarrà a Napoli - ha concluso Mpasinkatu - è un giocatore importante per il presente e il futuro".