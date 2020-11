Mudingayi: "Con Bakayoko il 4-2-3-1 è perfetto perché ha una doppia funzione"

Gaby Mudingayi, ex centrocampista, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Bakayoko è un centrocampista fisico e tecnico, gli altri hanno grandi qualità tecniche, quindi credo che il centrocampo a due ci sta. A me piace tanto il 4-2-3-1, io l'ho sempre fatto. Bakayoko può fare quel tipo di lavoro da recuperatore di pallone e distruttore del gioco avversario grazie alla sua fisicità. Mertens? Lo conosciamo tutti e credo che possa fare il trequartista".