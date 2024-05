Mutti: “Gasperini al Napoli lo vedrei bene, ma non escluderei la pista Juve”

"Gasperini è cresciuto nel settore giovanile bianconero ed ha un feeling particolare con la vecchia e l’attuale dirigenza".

© foto di Federico De Luca

Nel corso di ‘Radio Goal della domenica’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex allenatore di Atalanta e Napoli Bortolo Mutti: "Gasperini è l’uomo giusto da cui il Napoli può ripartire? Sicuramente sì, ma io dico di no perché non può lasciare Bergamo (ndr.).

Onestamente lo vedrei bene sulla panchina del Napoli. In questi otto anni ha fatto un lavoro eccezionale a livello anche individuale, plasmando giocatori, creando delle volte anche delle antipatie. Ma un allenatore deve essere così, non deve guardare in faccia a nessuno, deve essere concreto e andare sull’obiettivo per il bene di tutti. Non deve cercare il consenso di un paio di giocatori, bisogna essere molto lineare, e Gasperini è questo. Uno che va al sodo, ti premia se meriti, se non meriti ti mette da parte e quando è il tuo momento rientri in gioco. Sicuramente sarebbe un profilo importante per il Napoli.

Rinnovo con l’Atalanta? Lui ha un altro anno, credo che ne possano parlare. Sicuramente le dichiarazioni di Percassi lasciano adito anche ad una certa apertura. Credo che sia il mister a decidere più che la società, credo che sia quello il passaggio importante. Ma non sottovaluterei la Juve, perché Gasperini è cresciuto nel settore giovanile bianconero ed ha un feeling particolare con la vecchia e l’attuale dirigenza. Quindi non è da escludere questa situazione sommersa che potrebbe effettivamente venir fuori".