Mutti: "Zapata assenza pesante, come Osimhen. Sarà gara incerta"

© foto di Federico De Luca

"Chi sia la favorita in assoluto è difficile dirlo però forse sarà avvantaggiata la squadra che arriva meno rabberciata a questo appuntamento". Bortolo Mutti, doppio ex di Atalanta-Napoli, parla così a proposito di questo big match in programma domenica. E a Tuttomercatoweb,com dice. "Per l'Atalanta l'assenza di Zapata pesa però ora è più completa rispetto ad un Napoli che dovrà fare a meno di calciatori che influiscono sotto l'aspetto dello sviluppo del gioco. Il Napoli ora deve cambiare dinamica perché con Osimhen giochi sulla sua fisicità e verticalizzi, con Mertens cerchi più il fraseggio e l'uno-due. E' una partita incerta".