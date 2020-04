Myrta Merlino: "Marea di insulti sui social, ho solo espresso male un concetto! Orgogliosa della mia città!"

In queste ore sta facendo molto discutere una frase pronunciata ai microfoni di La7 da Myrta Merlino, giornalista nativa di Napoli e conduttrice di 'L'aria che tira'. Proprio lei ha cercato oggi di giustificarsi: "Ieri ho espresso male questo concetto, dicendo che la cosa era sorprendente. Questo ha scatenato un putiferio nei social, ma questo non mi tocca. Rappresenta la 'fogna' che c'è nei social, ma ci sono stati tanti commenti anche di persone che hanno capito. Sono orgoglioso che la mia città abbia raggiunto questa eccellenza, ma non si possono nascondere le cose che non funzionano. Detto questo, ieri ho usato parole sbagliate e me scuso. Forza Napoli e andiamo avanti".