Nani: "Il Napoli fa un calcio bellissimo! Centrocampo? Tra i più degli ultimi anni in Serie A"
Gianluca Nani, direttore sportivo dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Contro il City sarà una bellissima partita perché il Napoli sta giocando molto bene, fa un calcio bellissimo e ha una squadra molto forte. Il centrocampo è tra i più forti degli ultimi anni in Serie A. Guardiola ad oggi è il miglior allenatore al mondo, è quello che ha dato un significato diverso al calcio negli ultimi anni.
Hamsik può avere una grande carriera da allenatore, ho avuto la fortuna di lavorare con lui e so che ha tutto per arrivare al top anche in panchina. Marek sapeva fare più ruoli che vuol dire che sa interpretare le varie posizioni in campo, ero certo diventasse allenatore. Gli auguro il meglio perchè se lo merita”.
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Manchester City
|Napoli
