Nani: "Napoli non inferiore al Leicester, ma che bella la sfida Spalletti-Rodgers"

Gianluca Nani, direttore sportivo molto attivo in Inghilterra, ha presentato il Leicester nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli non è inferiore al Leicester ed è molto superiore alle altre due. Saranno due belle partite perché Rodgers gioca dal basso come Spalletti. Al Leicester piace giocare a pallone e siamo tutti un po' affezionato a questa squadra grazie all'impresa di Ranieri. In questo momento il Leicester non sta facendo particolarmente bene, il Napoli ha qualcosina in più".