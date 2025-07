Napoli-Atubolu, Bergomi: “Lo conosco perché ero in treno con uno scout dell’Inter…”

Nuovo nome per la porta del Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club azzurro avrebbe messo gli occhi su Noah Atubolu, portiere classe 2002 del Friburgo e nazionale tedesco Under 21. I primi contatti sarebbero già stati avviati con l’entourage del giocatore. Qualora arrivasse il via libera da parte del ragazzo, il Napoli sarebbe pronto ad aprire una trattativa anche con il club tedesco per valutare margini e condizioni dell’operazione.

Beppe Bergomi, ex bandiera dell'Inter e oggi opinionista, ai microfoni dell’emittente satellitare ha svelato un retroscena sul nuovo obiettivo di mercato del Napoli: “Atubolu? Lo conosco per caso, perché l’anno scorso ho fatto un viaggio in treno con Beppe Baresi e gli dico: ‘Ma cosa stai guardando?’. E stava guardando il portiere del Friburgo. Quindi questo vuol dire che è un buon portiere”.