Per la porta si pensa al futuro! Sky: contatti per Atubolu del Friburgo e della Germania U21

vedi letture

Il Napoli è attivissimo su più fronti e uno dei reparti sotto osservazione è la porta. Il club azzurro - riferisce Sky Sport - ha messo nel mirino Noah Atubolu, giovane portiere tedesco classe 2002 attualmente in forza al Friburgo. Sono già partiti i primi contatti con l’entourage del giocatore che fa parte della Germania Under 21 per sondarne la disponibilità al trasferimento.

Qualora arrivasse un’apertura da parte dell’estremo difensore, il Napoli si muoverebbe poi per avviare la trattativa con il club tedesco. Il valore di Atubolu si aggira intorno ai 18 milioni di euro, una cifra importante ma che riflette il potenziale del giovane portiere, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio tedesco.

