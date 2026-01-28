Napoli-Chelsea, il Prefetto: "Sappiamo come gestire le due tifoserie"
Antonio De Jesu, assessore al Comune di Napoli ed ex Prefetto di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal.
“Scontri prima di Napoli-Chelsea? L’apparato di ordine pubblico è collaudato, si cerca di pianificare tutto e prevedere tutte le variabili. I servizi non partono solo nel giorno partita, ma già 24 ore prima. L’esperienza ci dice quali sono i punti sensibili e questo serve ad evitare i punti di contatto tra tifoserie”.
