Zazzaroni: “Conte disteso post-Chelsea, non era così dispiaciuto dell’eliminazione”
Il giornalista Ivan Zazzaroni, intervenuto a 'Numer1 Podcast’, si è così espresso dopo l’eliminazione del Napoli dalla Champions League: “Vedendo le immagini del post-partita di Conte, ho pensato una cosa, sicuramente paradossale: non dico che fosse contento di essere uscito, ma quasi.
Anche perché altre due partite, in queste condizioni e senza 5 titolari importanti, sono francamente ingestibili. Devi recuperare un posto in Champions in campionato, giuro che nel post-gara ho fatto questo pensiero: era disteso. Mi sa che ha pensato di compromettere la stagione, questo è il mio pensiero: magari mi sbaglio ma non so fino a che punto”.
Da 0 a 10: la carognata inattesa, le stron**te su Meret, la scioccante news su Vergara e il dato che inchioda Conte di Arturo Minervini
