Napoli in campo dopo il Milan, Costacurta: "Io preferivo così, a Ferrara veniva l'ansia"

Il Napoli scende in campo dopo il Milan per riprendere i rossoneri in vetta alla classifica. Su Sky, Alessandro Costacurta dice la sua, tornando ai duelli "cronologici" proprio del suo Milan contro la Juventus: "Noi giocavamo spesso prima o dopo la Juve e ci sentivamo spesso con gli amici della Juve, c'era chi preferiva giocare prima e chi dopo. Io preferivo giocare dopo la mia avversaria, però per esempio Ferrara preferiva giocare prima: gli veniva l'ansia da prestazione sapendo il nostro risultato. Mettersi con il Milan a così tanti punti di distacco dalle altre fa venire l'acquolina in bocca".