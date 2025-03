Napoli-Milinkovic, De Maggio: "Non senza Meret! Andrebbe bene solo come riserva"

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di mercato e in modo particolare ha commentato le ultime voci relative alla porta azzurra. Meret è ad un passo dal rinnovo, ma il club azzurro cerca anche un altro portiere: Sky aveva parlato di Milinkovic-Savic del Torino.

"Meret? In questa settimana c’è uno spettatore interessato, nonostante l’entourage voglia rinnovare col Napoli. Fino a quando non arriva il rinnovo c’è sempre qualcuno che monitora la situazione. Se il Napoli dovesse perdere Meret a zero ed acquistare Milinkovic-Savic dal Torino sarebbe un suicidio calcistico. Se poi Milinkovic-Savic arrivasse per fare la riserva di Meret allora va bene”.