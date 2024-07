Napoli su Brescianini, Piccari: "Vi spiego perché piace a così tante squadre"

Marco Piccari, giornalista di Tuttomercatoweb.com, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Brescianini? Lo vogliono tutti perchè hanno visto dei valori in questo ragazzo che è cresciuto tantissimo con Di Francesco. Può fare il play, si può alzare, può costruire il gioco ed è cresciuto molto anche dal punto di vista tecnico. E’ uno tosto, unisce la qualità nei piedi alla fisicità, è uno che va anche a rompere il gioco. Lui è Soulè sono stati il valore aggiunto del Frosinone. Non mi meraviglia il fatto che Gasperini lo voglia fortemente all’Atalanta”.