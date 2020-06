Napoli su Cavani, l'agente non chiude le porte: "Valuteremo tutte le opzioni"

"Ascolteremo e valuteremo tutte le opzioni", parola di Walter Guglielmone, agente di Edinson Cavani. Il procuratore del Matador, scaricato dal Paris Saint-Germain e in cerca di una nuova squadra in cui trasferirsi a parametro zero dalla prossima stagione, ha rilasciato una breve dichiarazione all'agenzia stampa EFE, facendo intendere che il futuro del suo assistito è ancora tutt'altro che deciso.



Proprio nelle ultime ore dalla Francia sono rimbalzate voci di mercato che vorrebbero il Napoli tornare alla carica per il suo ex attaccante.