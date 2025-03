Napoli su Milinkovic-Savic, Gillet: "Non ha difetti, è già un top!"

L'ex portiere del Torino, Jean François Gillet, ha rilasciato una intervista a La Stampa nel corso della quale ha parlato dell'attuale estremo difensore granata Vanja Milinkovic-Savic, accostato anche al Napoli come possibile alternativa a Meret - che sta rinnovando - per la prossima stagione.

Secondo il belga, Milinkovic-Savic non solo può diventare un top player, ma "Lo è già". Questa la sua spiegazione: "E' un portiere completo al quale è difficile trovare difetti. Non saprei neanche dire dove possa migliorare. Ha raggiunto un livello molto alto". Tanto che non si spiega la scarsa considerazione della quale gode da parte della Nazionale serba: "Non so perché non venga convocato, sono sue scelte. La cosa più importante per un portiere è continuare a giocare e lui in granata lo sta facendo. È diventato un punto fermo. Futuro in una big? Quella di Torino è già una grande piazza e lui sta molto bene al Toro. Però può fare ancora un salto in avanti".