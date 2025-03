Napoli su Pellegrini? L'ex compagno di squadra: "Vi spiego perché sarebbe un ottimo colpo"

vedi letture

Marcello Trotta, calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di kisskissnapoli.it: “Marcello hai giocato con Pellegrini ai tempi del Sassuolo, lo vedresti bene al Napoli? Lorenzo non sta rendendo al meglio quest’anno, ma ha fatto benissimo nella sua carriera è molto voglioso e duttile, potrebbe essere un ottimo acquisto.

Non sarà facile lasciare Roma per lui, è sempre stato un gran tifoso della squadra della capitale. Credo sia perfetto per il Napoli di Conte, si può integrare e può interagire bene su più moduli, parliamo di una mezz’ala molto importante.

Conosci molto bene anche Giacomo Raspadori…Secondo me Giacomo è stato molto bravo a sfruttare l’occasione che ha avuto, è stato bravissimo a farsi trovare pronto.

Anche con la Nazionale ha dimostrato che quel ruolo lì è fondamentale per inserirsi e per far giocare la squadra. Unica pecca? Deve essere più cinico sotto porta, ma arriverà anche a questo. Ogni partita è determinante e dovrà sfruttare le sue qualità”.