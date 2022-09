Negri: "Glasgow animale ferito, attenzione alla bolgia"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex giocatore Marco Negri. Ecco le sue parole

Stasera il Napoli contro il Glasgow Rangers che lei conosce bene:

"Ricaricare le batterie dopo un Old Firm perso e le critiche arrivate non è stato facile, con l'Ajax erano totalmente scarichi. Il problema del Napoli è che non deve valutare queste due partite, lo stadio sarà decisivo, quel ruggito ti fa andare a mille. E' un animale ferito il Glasgow, deve stare attento alla reazione. Sarà una bolgia nei primi minuti, dopo il tasso tecnico, la costruzione di gioco, possono essere decisivi. Uno contro uno lì davanti possono far male i partenopei".