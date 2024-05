Nela: "Conosco bene Gasperini, sarei sorpreso se prendesse questa decisione"

Sebastiano Nela, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

"Conosciamo molto bene Gasperini e sarei sorpreso se andasse al Napoli. Sento che sta parlando col Napoli e anche lui si sarà fatto un'idea di ciò che è il Napoli in questo momento. Se arriva Gasperini il Napoli deve prendere tre centrali molto particolari, che siano bravi nell'uno contro uno. Poi devono andare sempre in anticipo prendendo dei rischi. Buongiorno? E' uno bravo nella difesa a tre, ma anche Kim era molto bravo in certi concetti. Martinez Quarta? La difesa della Fiorentina ha sempre avuto poco equilibrio, ma è un nome che ci potrebbe stare per il Napoli.

Esterni? Gli esterni di Gasperini spesso si usurano, il gioco è molto dispendioso e anche quest’anno abbiamo visto quanto sia stata utile la panchina dell’Atalanta. Poi quest’anno ha fatto fare il centravanti a Scamacca, a De Ketelaere, a Pasalic ed ad El Bilal Tourè, anche su questo ruolo ha delle idee particolari. Gasperini è in grado di ricostruire certi calciatori e i vari Raspadori e Lindstrom potrebbero tornare utili a Gasp. Lobotka potrebbe essere un uomo per Gasperini, ma Anguissa dovrebbe imparare alcune cose. Zerbin? L’ho visto nelle ultime partite ed è cresciuto molto. Il Monza ha un’idea di gioco molto vicina all’Atalanta e mi è piaciuto molto questo ragazzo. E’ un giocatore di buon livello, Palladino ha fatto un buon lavoro”.