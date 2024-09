Nela promuove Raspadori: "E' perfetto, puoi spostarlo in base alle esigenze"

Sebino Nela, ex giocatore, è intervenuto ai microfoni di Rai 1 nel post partita di Israele-Italia 1-2 parlando, tra i vari temi, anche di Giacomo Raspadori.

Raspadori bene sia oggi che contro la Francia, si sta definendo il suo ruolo?

"Abbiamo detto di tutto e di più di questo ragazzo, che non ha un solo ruolo. Pare che opinionisti, giornalisti, pensino che sia un'ottima seconda punta, un'ottima prima punta e che possa diventare anche un ottimo trequartista. E' perfetto, nel senso che in una squadra un giocatore che lo puoi spostare a seconda delle esigenze è meraviglioso. Diventa ancora più importante con questo modulo con tutti questi centrocampisti, dove si cerca la verticalità, dove si cerca l'uno-due. E lui spesso e volentieri si abbassa molto proprio per giocare più palloni possibili".