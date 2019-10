Nela su Ibrahimovic: "E' il prototipo perfetto per il campionato italiano"

Sebino Nela, ex difensore della Roma, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli: "Tutte sono partite toste, a volte anche un avversario normale ti può mettere in difficoltà. Il Napoli deve essere concentrato e affrontare bene la partita di stasera.



Di Lorenzo? Non avevo dubbi sulle sue capacità. Sin dal suo acquisto pensavo fosse un giocatore splendido.



Ibrahimovic? Non saranno contenti gli altri attaccanti centrali. Ibra è fantastico, è nato per il campionato italiano, è il prototipo perfetto perchè sa fare tutto lì davanti. Ha tanta personalità. E' un acquisto roboante, se lui dovesse accettare il non partire titolare in diverse partite, va benissimo