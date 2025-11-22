Neres a Sky: "Vittoria molto importante, guardiamo avanti e diamo un segnale di continuità"

Neres a Sky: "Vittoria molto importante, guardiamo avanti e diamo un segnale di continuità"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:53Le Interviste
di Antonio Noto

Al termine del match vinto 3-1 contro l’Atalanta, l’attaccante del Napoli autore di una doppietta, David Neres, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “E’ stata una vittoria molto importante, dobbiamo guardare avanti e dare un segnale di continuità".

Preferisci giocare più vicino alla porta?Si, ma preferisco giocare a prescindere in ogni parte del campo. E’ ovvio che ho più possibilità di segnare stando più vicino alla porta”.